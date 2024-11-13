وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يبحثان مع رئيس شركة سيتشوان للطيران تشغيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:38 مساءً - فى إطار زيارتها الحالية لمقاطعة سيتشوان الصينية .. التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم مع السيد / يو لي أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني ورئيس مجلس إدارة شركة مجموعة سيتشوان للخطوط الجوية وذلك بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بمشاركة عدد من قيادات الشركة من مختلف القطاعات .

وخلال اللقاء رحب رئيس الشركة بوزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر خلال زيارتها إلي مقاطعة سيتشوان ، لافتاً إلي الشركة بدأت العمل بتسيير رحلاتها إلي القاهرة والأقصر في عام ٢٠١٨ ، وتسعي الشركة إلى اعادة تشغيل رحلاتها مرة آخري إلي القاهرة ، حيث أن لديها أكتر من ٢٠٣ طائرة مختلفة الطرازات وتزور أكثر من ٥٠٠ وجهة حول العالم و١٤٠ مدينة في قارات العالم الخمس .

كما أشار السيد /" يو لي " ان خطوط طيران سيتشوان تعتبر الكارت الذهبي بالمقاطعة لمصر في ظل الاهتمام الكبير للمواطنين الصينيين بالسياحة الآثرية الثقافية والتي تتمتع بها محافظة الأقصر وعدد من المحافظات المصرية ، مشيراً إلي أن شركة سيتشوان للطيران تتمتع بتقديم خدمات متميزة بشهادات المؤسسات العالمية في مجال الطيران .

ومن جانبها وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن ترحيب مصر بكل ضيوفها من السائحين من مختلف دول العالم وتعمل علي توفير كافة الاحتياجات لهم لتحقيق تجربة سياحية متميزة وممتعة لهم ، مشيرة إلي تميز المقصد السياحي المصري بالعديد من الأنماط والمنتجات والمقومات السياحية والأثرية التي يمكن الاستمتاع بها خلال الزيارة الواحدة.

كما أشادت الدكتورة منال عوض بجهود الشركة الجارية لتشغيل رحلاتها السياحية إلي الأقصر والقاهرة ، مؤكدة تقديم الحكومة لكل الدعم في هذا الشأن في إطار تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى البلاد وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.

كما عرض محافظ الأقصر لأهم المزارات والمقاصد السياحية المتنوعة التي تتمتع بها المحافظة والتي تضم ثلث آثار العالم وتعتبر مدنية الأقصر بمثابة متحف مفتوح للآثار المصرية القديمة .

وشهد اللقاء استعراض الجهود الجارية من الجانبين لتشغيل رحلات الطيران بين الأقصر و سيتشوان مرة آخري، ، كما تم مناقشة إمكانية ترويج شركة سيتشوان للسياحة المصرية بشكل عام والأقصر بشكل خاص علي متن أسطول الطائرات الخاصة بها وفي صالات مطار مقاطعة سيتشوان .