وزير الخارجية : ضرورة انسحاب إسرائيل فورا من الجانب الفلسطينى من معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:44 صباحاً - قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن شعب قطاع غزة يعاني مأساة فاقمت من معاناته الإنسانية المتواصلة منذ عقود بسبب استمرار الاحتلال، بل ويزيد منها ويكرسها عجز مؤسسات المجتمع الدولي والمنظومة القانونية الدولية عن اتخاذ قرار ومواقف رادعة وحاسمة تحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق وتوقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف عبد العاطي، في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "القاهرة الإخبارية": "نؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل فورا من الجانب الفلسطيني من معبر رفح وندين بشكل كامل إقرار التشريع غير القانوني لحظر عمل وكالة أونروا".

وتابع وزير الخارجية: "يجب تنفيذ وقف فوري لإطارق النار فى قطاع غزة وإدخال المسادعات الإنسانية ونرفض سياسة التهجير للشعب الفلسطيني ومصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على العهد لدعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشرقية ورفض كافة مساعي لتصفية القضية الفلسطينية والفرض الكامل لتهجير الشعب الفلسطيني، ومصر تواصل التحرك مع الأشقاء والأصدقاء بلا كلل للتوصل إلى وقف فوري إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسري وضمان النفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة".