وزير الصحة يبحث التعاون مع السفير الهولندي وشركة ”فيليبس” لدعم القطاع الصحي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يناير 2025 11:28 صباحاً - اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالسفير الهولندي لدى مصر بيتر موليما، إلى جانب السيد أحمد مخلوف، الرئيس التنفيذي لشركة "فيليبس" لشمال أفريقيا، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع الصحي في مصر.

بدأ الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع بتوجيه الشكر للسفير الهولندي بيتر موليما والوفد المرافق له، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه هولندا للقطاع الصحي في مصر، وبالتعاون المثمر مع شركة "فيليبس" في تطوير خدمات التشخيص والعلاج.

صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن مناقشة خطط لتوطين صناعة الأجهزة التشخيصية في مصر، عبر إنشاء مصنع لشركة "فيليبس" لإنتاج أجهزة الأشعة المتقدمة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير ناقش خلال الاجتماع سبل الدعم التي يمكن أن يقدمها الجانب الهولندي وشركة "فيليبس" للمبادرات الصحية العامة، وفي مقدمتها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، ومبادرة التشخيص المبكر وعلاج الأورام السرطانية، مع التركيز على أورام البروستاتا.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى إشادة الوزير بالشراكة بين شركة "فيليبس" وإحدى شركات القطاع الخاص في مصر لتدريب الأطباء والفنيين على أحدث تقنيات صيانة الأجهزة الطبية، مشيراً إلى إنشاء مركز تدريب في محافظة القليوبية وبدء تشغيله.

وأشار عبدالغفار إلى أن شركة "فيليبس" قدمت دعماً للمنظومة الصحية خلال الفترة الماضية عبر توفير أجهزة تشخيصية حديثة لعدد من المستشفيات، منها مستشفى السلام التخصصي، وعين شمس العام، والعريش العام، تعزيزاً لجهود تطوير القطاع الصحي في مصر.

من جانبه، عبّر السفير الهولندي بيتر موليما عن سعادته بالمساهمة في تطوير القطاع الصحي المصري، عبر توفير أجهزة طبية متقدمة، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس التزام هولندا بدعم شراكتها مع مصر في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الرعاية الصحية الذي يمثل أولوية لكلا البلدين.

حضر الاجتماع الدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث، الدكتورة سوزان الزناتي مدير الادارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، ومن الجانب الهولندي ارنستو برام رئيس الاقتصاد والتنمية بالسفارة، وميريل شالكويك مدير الشئون الحكومية بالسفارة، بالإضافة إلى السيد "أسامة شاهين" مدير حسابات وزارة الصحة بشركة فيليبس.