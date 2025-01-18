الصحة: تقديم 6.8 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية في محافظة الفيوم خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 09:31 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 6 ملايين و834 ألف و724 خدمة طبية من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة الفيوم خلال عام 2024، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين في مختلف المحافظات.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مستشفيات محافظة الفيوم، قدمت 2 مليون و 500 ألف و844 خدمة طبية، من خلال الاستقبال والطوارئ، والقسم الداخلي، والعمليات، والأشعة، والتحاليل، والعلاج الطبيعي، بجانب تقديم 510 آلاف و 371 خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية، بالإضافة إلى 51 ألف و182 خدمة طبية بالعيادات المسائية، كما تم إجراء 200 ألف و479 جلسة غسيل كلوي، ومُناظرة 36 حالة من خلال خدمات التشخيص (عن بُعد)، بينما قدمت القوافل الطبية 85 ألفاً و 445 خدمة طبية من خلال 78 قافلة بمختلف التخصصات لتوفير الخدمات في الأماكن الأكثر أحتياجاً .

وأضاف «عبدالغفار» أن المستشفيات شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث تم تطوير 9 مستشفيات، تضمنت تطوير مستشفى الفيوم العام، وإدخال بعض الأقسام المتخصصة تضمنت وحدة التصلب المتعدد، ووحدة العلاج الكيماوي بقسم الأورام، ووحدة عناية القلب، ووحدة عناية متوسطة باطنة، بجانب توفير 3 أجهزة تنفس صناعي، و2 جهاز DR، واستحداث جهاز أشعة مقطعية)، كما شهدت مستشفى سنورس المركزي تطوير ورفع كفاءة قسم الغسيل الكلوي، وتوفير 16 ماكينة غسيل كلوي، وجهازي إيكو وسونار لقسم العناية المركزة، وجاري العمل على إنشاء قسم كامل لمناظير الجهاز الهضمي.

ولفت إلى افتتاح وحدة العلاج الطبيعي، بمستشفى صدر الفيوم، وتوفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل بعد الإصابات والحوادث وخدمة متابعة ما بعد تركيب المفاصل، واستحداث خدمة المنظار الرئوي، بجانب تطوير المعمل وتوفير جهاز كيميا الدم وجهاز سيولة الدم، وتطوير مبنى العيادات الخارجية والاستقبال، بجانب تطوير ورفع كفاءة باقي أقسام المستشفى، كما تم توفير جهاز أشعة مقطعية، وجهاز قياس النظر بالكمبيوتر في مستشفى رمد الفيوم، بالإضافة إلى افتتاح قسم القلب المفتوح وتوفير جهاز رسم قلب بالمجهود في مستشفى طامية المركزي.

وأوضح «عبدالغفار»، أن تطوير ورفع كفاءة المستشفيات شمل مستشفى فيديمين المركزي حيث تم رفع القدرة الاستيعابية لرعاية الأطفال وتوفير 10 حضانات، واستحداث قسم رعاية مركزة جاري العمل على تجهيزه، وتطوير ورفع كفاءة قسم الاستقبال، كما تم تجهيز قسم عمليات الرمد، لمستشفى أبشواي المركزي، وتوفير جهاز سونار نساء، وماكينة غسيل كلوي، بالإضافة إلى تطوير قسم الكلى وإضافة 7 ماكينات غسيل كلوي، بمستشفى أطسا المركزي، وتفعيل معمل الميكروبيولوجي، وتوفير جهاز أشعة عادية متحرك بقسم الحضانات، بجانب تطوير واستحداث التجهيزات الطبية بقسم العلاج الطبيعي، بمستشفى حميات الفيوم، توفير بعض التجهيزات الطبية بقسمي الأشعة والأسنان، وتوفير 2 جهاز غسيل كلوي بقسم الكلى الصناعي، وتوفير 2 جهاز فاركولين بقسم الاستقبال .

ومن جانبه، أشار الدكتور سامح فتحي عشماوى وكيل وزارة الصحة محافظة الفيوم، إلى تقديم 4 ملايين و333 ألفاً و880 خدمة طبية من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية، تضمنت الاستقبال، والمبادرات، والتحاليل، بالإضافة إلى تفعيل العيادات المسائية في وحدات (كيمان فارس، ومنشية عبدالله، وسنهور القبليّة، وأبوجنشو، والغرق، والشواشنة، سرسنا) التي قُدمت خدمات تنظيم الاسرة لـ مليون و48 ألفاً و 743 سيدة .

وأضاف «عشماوي» أنه تم تطوير 18 وحدة صحية من مراكز ووحدات الرعاية الأولية، إلى جانب الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر، لرفع مؤشرات الكوادر البشرية، حيث تم تدريب 6848 متدرب في مختلف التخصصات الطبية والإدارية والفنية، لرفع كفاءة جميع العاملين، علاوة على الحملات المرورية على المنشأت الطبية غير الحكومية، بالمرور على 1645 منشأة، وإصدار 206 ترخيص لمنشأت طبية بمختلف التخصصات الطبية .