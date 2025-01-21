وزير الطيران يلتقي وفداً إماراتياً رفيع المستوى لمناقشة أوجه التعاون في الموضوعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 10:38 مساءً - استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وفداً رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة السيد محمد عبدالله السلامي رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات والسيد محمد عبد الله لنجارى مدير عام هيئة دبى للطيران المدنى ، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة فى مجال الطيران المدنى.

حيث ناقش الجانبان عدد من الموضوعات الهامة ، والتي يأتي من بينها مجالات الملاحة الجوية، وآليات تطوير البنية التحتية في قطاع المطارات و استعراض كافه المشروعات التنموية التى تتم فى مجالات الطيران المدنى المتعدده بدبى والفجيره لاسيما في ضوء العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والإمارات العربيه الشقيقة، و بما يحقق الرؤية التنموية التي تتبناها الدولتين في شتي المجالات ويواكب أيضًا التغيرات المتسارعة في مجال صناعه النقل الجوى العالمى.

هذا وقد تم تسليط الضوء أيضا على إمكانية تعزيز آفاق أوسع من التعاون في مجالات التدريب و تبادل الخبرات ، خاصه مع مركز تدريب الملاحة الجوية في دبي لتبادل المعرفة والخبرات فى هذا المجال .. فضلا عن تنظيم عدة برامج تدريبية متخصصة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور سامح الحفني بعمق العلاقات الراسخة بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني تعمل وفق استراتيجية متكاملة ترتكز أهدافها على تحسين البنية التحتية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي ومحاور الاستدامة في مختلف الأنشطة، بالإضافة إلى تنمية الكوادر البشرية كي تكون قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في هذا القطاع، الحيوى الهام ، خاصه في ظل توجهات الدولة المصرية بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها مجال الطيران المدني بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة ومركز إقليمي للطيران المدني بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جانبه، أعرب السيد محمد عبدالله السلامي عن سعادته بهذا اللقاء المثمر والذي يعكس قوة العلاقات الثنائية الوطيدة والممتدة التي تربط البلدين الشقيقين ، كما أشار إلى تقديره للجهود المصرية في تطوير قطاع الطيران المدني، مؤكداً على حرص بلاده بتعميق أفاق جديدة من التعاون مع مصر في مختلف القطاعات في ضوء الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية وتنفيذها عدة مشروعات تنموية متكاملة في مختلف الأصعدة، بما يدفع لمزيد من التعاون الوثيق بين الجانبين في مجالات التدريب ودعم التقنيات والأنظمة المتطوره