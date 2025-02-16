رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 فبراير 2025 04:30 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرار بتشكيل "اللجان الاستشارية المُتخصصة"، لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك فى إطار النهج الرامى لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص فى عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التى تواجه القطاع المعنى وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأى الاستشارى بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التى تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعى لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة فى المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعنى بما يسهم فى رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة فى مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.