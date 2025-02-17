تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي.. و20 ألفاً للمصاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 04:28 مساءً - وزير العمل يوجه بُسرعة متابعة عمالة غير منتظمة ضحايا حادث تصادم ميكروباص بمحور روض الفرج

-جبران يتقدم بالعزاء لأسرة المتوفي.. ويدعو بسرعة الشفاء للمصابين ..

وجه وزير العمل محمد جبران ،اليوم الإثنين ، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة،ومديرية العمل بالجيزة ،بُسرعة متابعة تفاصيل حادث تصادم اليوم لميكروباص،وسيارة أجرة أعلى محور روض الفرج ،حيث لقى شخص مصرعه،وأصيب 12 آخرين ،ونقلوا الى المستشفى ،وطبقا للمعلومات الأولية عن الحادث تبين أنهم عمال لدى إحدى شركات المقاولات بالجيزة، ويعملون في مهنة مبيض محارة ..كما وجه الوزير بسرعة جمع كافة المعلومات عن الحادث،وإعداد الضحايا ،لصرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ،و 20 ألف جنيه لكل مصاب ..وتقدم الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسرة المتوفي ،ودعا بسرعة الشفاء للمصابين ،وأكد أن حماية ودعم العمالة غير المنتظمة هدف أساسي من أهداف الوزارة بتوجيه مباشر من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..هذا وقد توجه فريق من مديري مديرية العمل بالجيزة برئاسة محمد رمضان، إلى المستشفى للاطمئنان على المصابين ومتابعة الحادث ..