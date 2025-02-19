كاف: ثلاثي الزمالك ولاعب المصري يقودون التشكيل المثالي لمجموعات الكونفدرالية لموسم 2024 - 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 فبراير 2025 09:32 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الأربعاء، عن التشكيل المثالي لمرحلة مجموعات بطولة الكونفدرالية، والتي أختتمت منافساتها خلال شهر يناير الماضي.

وضم التشكيل الأفضل لمرحلة مجموعات الكونفدرالية خلال الموسم الحالي 2024 - 2025، تواجد ثلاثي الزمالك أحمد زيزو، سيف الدين الجزيري وحسام عبد المجيد بالإضافة إلى التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم المصري. وضم التشكيل المثالي لمجموعات الكونفدرالية كالتالي:



حراسة المرمى: منير المحمدي.

الدفاع: سعدي رضواني، حسام عبد المجيد، إيوسوفو دايو ومحمد حوسيني.

الوسط: زيزو، جون أهوا وبراهيم ذيب.

الهجوم: الجزيري، فخر الدين بن يوسف وإسماعيل بلقاسمي.

قرعة ربع نهائي الكونفدرالية

وتقام مراسم سحب القرعة في استديوهات شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، بمشاركة وائل جمعة نجم الكرة المصرية الأسبق، إلى جانب الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، والنجم الزامبي رينفورد كالابا، الفائز بلقبي دوري أبطال أفريقيا 2015 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية 2016، كما تجري القرعة بحضور هاني بلان، رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد القطري لكرة القدم، ونائب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى المدير القانوني، إيتوري ماتزيلي، ونيكولا أنتونجيني ممثلين عن الاتحاد القطري لكرة القدم .

في حين ضمت قائمة الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية كل من، الزمالك (مصر)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، النادي المصري (مصر) ، الرياضي القسنطيني (الجزائر)، نهضة بركان (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)، اتحاد العاصمة (الجزائر).

