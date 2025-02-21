السفير الفلسطيني يزور المصابين الفلسطينيين بمستشفى الشيخ زويد والعريش العام ويشيد بالدعم المصري (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 فبراير 2025 12:32 مساءً - تفقد السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مستشفى الشيخ زويد المركزي للاطمئنان على المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى، وذلك في إطار الدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني.

وكان في استقبال السفير الفلسطيني اللواء وليد عبدالرؤوف، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، يرافقه مصطفى رسمي، سكرتير عام المجلس، وحسين اسبيتان، رئيس قرية أبوالعراج، وأيمن الجيزاوي، مدير المتابعة، وسيد شعبان، سكرتير حي الكوثر.

وخلال اللقاء، استعرض اللواء وليد عبدالرؤوف الجهود المبذولة في تقديم الرعاية الطبية للمرضى والمصابين الفلسطينيين منذ لحظة وصولهم عبر معبر رفح البري، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي، إلى جانب توفير أماكن إقامة للمرافقين ودور استشفاء داخل مدينة الشيخ زويد.

كما أشاد السفير دياب اللوح بالدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات، مثمنًا الجهود المصرية المستمرة في تقديم الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية، وموقفها الثابت برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأكد السفير أن هناك فريق عمل من السفارة يتابع أوضاع المرضى والمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم بشكل يومي، لضمان تقديم كافة الاحتياجات الطبية والمعيشية لهم في شمال سيناء.

كما رافق اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم ، دياب اللوح ، السفير الفلسطيني ، خلال زيارة الجرحي والمرضي الفلسطينيين في مستشفي العريش العام.

وحرص المحافظ والسفير الفلسطينييني علي الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للجرحي والمرضي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

واستعرض المحافظ الجهود المبذولة في إستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين وتوزيعهم علي مختلف المستشفيات داخل وخارج محافظة شمال سيناء.

وثمن السفير الفلسطيني جهود مصر في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ورفض مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية .

يشار إلى أن اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء استقبل السفير الفلسطيني ، في مكتبه بديوان عام المحافظة خلال وصوله إلى مدينة العريش.