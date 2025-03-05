سويلم يتابع أعمال قطاع المياه الجوفية وإجراءات تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 مارس 2025 10:33 صباحاً - الدكتور سويلم : حريص على التواصل المباشر مع كافة المستويات الوظيفية بالقطاع للتعرف على المجهودات المبذولة على الأرض

- تصعيد الكفاءات وتشجيع الشباب على تولى المزيد من المسؤوليات بإعتبارهم قادة المستقبل

- الدعم الكامل للعاملين لأداء مهامهم على الوجه الأمثل ، مع التزام كل فرد بالعمل بأعلى مستوى من الكفاءة

- زيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة خاصة مع انتشار أعمال قطاع المياه الجوفية فى كافة أنحاء الجمهورية

- تطبيق مبادئ الحوكمة ، ومعايرات متطورة للعدادات ، وتفعيل منظومة التراخيص الإليكترونية ، وتعزيز الإعتماد على النماذج الرياضية

- أهمية تدريب العاملين بالقطاع وخاصة الشباب ، وتقييم الدورات التدريبية السابقة لتحديد مدى الاستفادة منها

- تطبيق المعايير الخاصة بالتعامل مع الخزانات الجوفية ، والتوجيه بالتواصل المباشر مع المزارعين والشركات لتوضيح هذه المعايير

- استمرار حصر الآبار الجوفية ، ومتابعة قراءات العدادات ، ومواجهة التعديات ، وتعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية

- دور هام للتوجيه المائى في تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية ، وإجراءات تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر .

واكد الدكتور سويلم حرصه على التواصل المباشر مع كافة المستويات الوظيفية بقطاع المياه الجوفية للتعرف على المجهودات المبذولة على الأرض من خلال المسئولين المتواجدين بالإدارات المركزية بالمحافظات ، مع الحرص على تصعيد الكفاءات وتشجيع الشباب على تولى المزيد من المسؤوليات بإعتبارهم قادة المستقبل .

وأكد سيادته على دعمه الكامل لكافة العاملين بالوزارة لأداء مهامهم على الوجه الأمثل ، مع التزام كل فرد من العاملين بالعمل بأعلى مستوى من الكفاءة ، و زيادة معدلات المرور الدورى على الطبيعة ، والتعاون سويا من خلال العمل بروح الفريق الواحد ، مشيرا إلى أن العمل على الأرض هو أمر صعب ويتطلب مجهود كبير ، وهو ما يدفع الوزارة لزيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل منظومة العمل ، خاصة مع انتشار أعمال قطاع المياه الجوفية فى كافة أنحاء الجمهورية ، وهو ما يظهر أهمية الإعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات والرقمنة فى إدارة المياه بشكل أكثر دقة وسهولة ، وتطبيق مبادئ الحوكمة ، واجراء معايرات متطورة لعدادات المياه الجوفية ، وتفعيل منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية ، وتعزيز الإعتماد على النماذج الرياضية فى إدارة المياه الجوفية ، خاصة مع التحول للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .

واكد سيادته على أهمية تدريب وبناء قدرات المتخصصين من العاملين فى قطاع المياه الجوفية وخاصة من الشباب لتعزيز قدراتهم فى العمل ، مع اجراء تقييم للدورات التدريبية السابق الحصول عليها وتحديد مدى الاستفادة منها .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تحقق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، وقيام القطاع بمتابعة تطبيق المعايير الخاصة بالتعامل مع الخزانات الجوفية من خلال "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة ، بالشكل الذى يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية ، والتأكيد على استمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة ، ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة ، وتعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية فى إدارة المياه الجوفية ، والتواصل المباشر مع المزارعين والشركات التى تعتمد على المياه الجوفية لتوضيح الاشتراطات والمعايير الخاصة بالسحب من الخزانات الجوفية .

كما أكد الدكتور سويلم على الدور الهام لقطاع تطوير الرى وإدارات التوجيه المائى في تفعيل دور روابط مستخدمى المياه على الآبار الجوفية فى إدارة المياه الجوفية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة ، وبما يحقق الإدارة الرشيدة لهذا المورد المائى غير المتجدد .