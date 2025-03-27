إحباط محاولة جلب كميات من الأقراص المخدرة قيمتها مليار ومئتان مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 12:32 مساءً - استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الإستباقية لجالبى المواد المخدرة، والحيلولة دون إتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنيسق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول.

▪ أمكن تحديد مكان إختبائهم وضبطهم وبحوزتهم (826 ألف قرص من عقار "الكبتاجون" المخدر ).. وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بالدولة المستهدفة (بمليار ومئتان مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.