ضبط المتهمين بالترويج لبيع عقاقير طبية مجهولة عبر الإنترنت

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 05:30 مساءً - فى إطار ما تداولته إحدى الإعلاميات على حسابها الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضررها من مجموعة من الأشخاص لقيامهم بإدارة عدة صفحات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعى وإنتحال صفتها بهدف ترويجهم لبيع بعض العقاقير الطبية "أدوية تجميل" مجهولة المصدر من خلال أرقام هواتف مُحددة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/2/2025 تبلغ للأجهزة الأمنية من الشاكية بتضررها من القائمين على إدارة عدد (12) صفحة عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإضطلاعهم بنشر أجزاء من لقاءتها مع حالات نجحت فى إنقاص وزنها إبان عملها ببعض القنوات الفضائية مصحوبة بعبارات ترويج لمنتجات إنقاص الوزن دون إذن منها.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (7 أشخاص).. وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة "بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد إرتكابهم الواقعة"، وتبين إدارتهم لعدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع أدوية إنقاص الوزن مجهولة المصدر .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.