مجلس الوزراء: كوبرى "منقباد" العلوى بأسيوط يستهدف السيولة المرورية بالمدخل الشمالى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 02:31 مساءً - خلال جولته التي يقوم بها اليوم بمحافظة أسيوط، وعقب تفقده لأعمال ازدواج الطريق الزراعي (أسيوط – ديروط)، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لافتتاح مشروع كوبري "منقباد" العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط.

وعقب الوصول، شهد رئيس الوزراء ومرافقوه إزاحة الستار إيذاناً بافتتاح الكوبري بحضور مسئولي شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع، وأشار المهندس/ عصام عبدالظاهر مصطفى، مدير مديرية الإسكان بأسيوط، إلى أن المشروع يهدف الى تحقيق السيولة المرورية بمنطقة المدخل الشمالي لمحافظة أسيوط عند تقاطع الطريق الزراعي بمدخل الطريق الصحراوي الغربي، مُوضحاً أن هذه المنطقة كانت تشهد في السابق كثافة مرورية عالية وتحدث بها اختناقات مرورية خاصة أثناء غلق مزلقان السكة الحديد بمنقباد، مُضيفاً أن هذا الكوبري يعمل على ربط قرى منقباد وبهيج وسلام والعدر بالمحافظة.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه إلى نقطة مشاهدة أعلي الكوبري، حيث استمع إلى شرح من المهندس/ عصام عبدالظاهر مصطفى، مدير مديرية الإسكان بأسيوط حول مشروع الكوبري، مُشيراً إلى أنه تم تنفيذ المشروع بإجمالي طول 1900 متر، وعرض حوالي 18 مترا تقريباً، بعدد 2 مطلع و4 منازل أعلي الترعة الإبراهيمية وخطوط السكة الحديد وترعة الوليدية، بتكلفة إجمالية 520 مليون جنيه، للإسهام في حل مشكلة الازدحام المروري بنسبة تصل الى 65% في هذه المنطقة، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة عند منطقة تقاطع الطريق الزراعي بمدخل الطريق الصحراوي الغربي.