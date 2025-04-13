الزمالك يصل استاد برج العرب استعدادا لمواجهة حرس الحدود فى الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 06:32 مساءً - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد برج العرب، استعداداً لخوض مباراة حرس الحدود، المقرر لها فى السابعة مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني لفريق الزمالك على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام حرس الحدود.

وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعمليات الأخيرة استعداداً للمباراة.