أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد القيامة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 09:32 مساءً - دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد، وأنطلق موكب المطران الدكتور سامي فوزي بالدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي، إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.

شهدت مراسم بدء القداس إشعال شمعة البصخة، تلاها قراءة الصلوات، ويستمر موكب الشمعة بالدخول، ليتم إشعال الشموع الصغيرة، ويتوقف الموكب في منتصف الكنيسة مع تكرار الصلوات، من ثم يستمر الموكب في الدخول ثانية حتى وضع شمعة البصخة على حاملها الخاص.

بينما رنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "المسيح اليوم قام" التي تحتفي بقيامة المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد القيامة المجيد.

