عاجل- الرئيس السيسي يهنئ البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه بابا للفاتيكان

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يهنئ البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه بابا للفاتيكان

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، البابا ليو الرابع عشر، بانتخابه بابا للفاتيكان.

وقال الرئيس السيسي عبر فيسبوك «يسعدني أن أبعث إليكم قداسة البابا ليو الرابع عشر بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة انتخابكم بابا للفاتيكان، متمنيًا لقداستكم كل التوفيق والسداد في مسيرتكم المباركة».

تمنيات بالسلام والمحبة



وتابع الرئيس السيسي «وكلي ثقة في قداستكم لمواصلة مسيرة إرساء السلام والمحبة، والتمسك بالقيم والأخلاق النبيلة، ونبذ العنف والكراهية والحروب، ويسعدني أن نعمل سويا من من أجل عالم أفضل يسوده السلام والتنمية والاستقرار والتسامح والاحترام المتبادل مع أطيب التمنيات لكم بدوام الصحة والعافية والنجاح».