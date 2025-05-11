نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تلتقي وفد البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، الدكتورة فادية سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والسيد ستيفان جمبرت، المدير الإقليمي للبنك في مصر، والوفد المرافق لهما، وذلك على هامش الاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، والذي أُقيم تحت رعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

شهد اللقاء تبادل التهاني بين الجانبين بمناسبة مرور عقد على انطلاق البرنامج، الذي يُعد ثمرة للتعاون الوثيق بين الوزارة والبنك الدولي في مجال الحماية الاجتماعية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المستقبلي، مشددين على أهمية تنظيم احتفال سنوي في مايو من كل عام لاستعراض ما تحقق من إنجازات ضمن البرنامج، إلى جانب توسيع مجالات التعاون ليشمل الطفولة المبكرة واقتصاد الرعاية وربطهما بمنظومة الحماية الاجتماعية.

وأكدت وزيرة التضامن على أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا الإطار، بما يسهم في تطوير البرامج الوطنية وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون المشترك، ونقل التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية إلى عدد من الدول كأحد النماذج الناجحة في المنطقة.

