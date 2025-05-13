الارشيف / أخبار مصرية

"التعليم" تصدر تعليمات لتنظيم الفعاليات المدرسية: تعزيز السلوك الإيجابي والهوية الوطنية

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات جديدة، بتاريخ 11 مايو 2025، موجهة إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم الفعاليات والاحتفالات المدرسية المرتبطة بالمناسبات المختلفة، أو المتعلقة بانتهاء أنشطة العام الدراسي، وذلك بجميع مدارس التعليم العام، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

وشددت التعليمات على ضرورة أن تتضمن الفعاليات فقرات ذات أهداف تربوية واضحة، تسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية والقيم الأخلاقية لدى الطلاب، بما يتماشى مع الذوق العام للمجتمع المصري.

كما أكدت الوزارة على أهمية قيام الجهات المختصة في كل مديرية تعليمية، كلٌ حسب تخصصه، بتوعية الطلاب بدور الأنشطة التربوية في بناء الشخصية وتنمية الانتماء والحفاظ على الهوية الوطنية، على أن يتم تنفيذ تلك الفعاليات تحت إشراف مباشر من المعنيين في المديريات التعليمية، بما يضمن الالتزام بالقيم المجتمعية والتربوية المستهدفة.

