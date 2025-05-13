نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة محظورات وتعليمات امتحانات التيرم الثاني 2025 داخل اللجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من التعليمات المنظمة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، والتي تنطلق خلال شهر مايو الجاري لصفوف النقل وتُختتم بامتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضبط لجان الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.

شددت الوزارة على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان بشكل نهائي، مؤكدة أن وجود الهاتف مع الطالب يُعد مخالفة صريحة تستوجب تحرير محضر غش.

كما حظرت دخول الكتب أو أي أوراق تتعلق بالمادة داخل اللجنة، وعدم استخدام المزيل أو أي أدوات غير مصرح بها في ورقة الإجابة.

وأكدت التعليمات على ضرورة استخدام القلم الجاف الأزرق فقط في الكتابة داخل كراسة الإجابة، ومنع تبادل الأدوات بين الطلاب تحت أي ظرف.

طالبت الوزارة الطلاب بإحضار أدواتهم كاملة، بما في ذلك الأقلام، المسطرة، الآلة الحاسبة إذا تطلب الأمر، وغير ذلك من المستلزمات، مشددة على عدم وضع أي علامات أو إشارات مميزة على ورقة الإجابة أو طيها أو تمزيقها، حيث يؤدي ذلك إلى إلغاء الورقة وتحويلها إلى لجنة تصحيح خاصة.

أكدت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب بالحضور والانضباط الزمني، مع التواجد داخل المدرسة قبل بدء اللجنة بوقت كافٍ. كما حظرت دخول أولياء الأمور إلى المدارس أو تواجدهم أمام اللجان أثناء الامتحانات.

وشددت على أهمية التزام الطلاب بالهدوء داخل اللجنة، وعدم إثارة الفوضى أو التحدث، مع ضرورة اتباع تعليمات المراقبين والملاحظين بدقة.

واختتمت الوزارة تعليماتها بنصائح إرشادية للطلاب، تتضمن قراءة الأسئلة بعناية وتركيز قبل البدء في الإجابة، البدء بالأسئلة الأسهل لتنظيم الوقت بشكل أفضل، والتأكد من مراجعة الإجابات جيدًا قبل تسليم ورقة الامتحان، وذلك في إطار الحرص على أن تسير الامتحانات في أجواء من الشفافية والعدالة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.