الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية غدًا السبت لأداء أول امتحانات المواد الأساسية للفصل الدراسي الثاني “دور مايو 2025″، حيث يؤدي 154,275 طالبًا وطالبة امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وذلك على مدار ساعتين ونصف، موزعين على 818 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

"وسط إجراءات مشددة".. انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية غدًا

واستهل الطلاب ماراثون الامتحانات أمس الخميس بأداء اختبارات المواد غير المضافة للمجموع، وهي التربية الفنية، والتربية الدينية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسط إجراءات احترازية وتأمينية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وأمان.

وفي وقت سابق، أوضح محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المديرية أنهت استعداداتها الكاملة لانطلاق الامتحانات، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب داخل اللجان، بما يشمل توفير المقاعد الكافية، وتحقيق التباعد، وتحسين التهوية والإضاءة داخل الفصول.

وأشار إلى أن جميع اللجان تم تطهيرها بالكامل، مع الالتزام بتوفير زائرة صحية أو طبيب بكل لجنة، وتجهيز الإسعافات الأولية تحسبًا لأي طارئ، وتم التنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتأمين عملية نقل أوراق الأسئلة والإجابات، وكذلك تأمين محيط اللجان، وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع على مدار الساعة سير الامتحانات، لضمان التعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ.