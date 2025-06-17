نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في عالم تتسارع فيه الابتكارات الطبية وتتزايد فيه الحاجة إلى ربط التكنولوجيا الحديثة بالرعاية الصحية، يبرز برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان كأحد البرامج النوعية المتخصصة التي تواكب التطورات المتلاحقة في مجالات التقنية الطبية والرقمنة الذكية، حيث يجمع البرنامج بين علوم نظم المعلومات والمعارف الطبية في منظومة أكاديمية متكاملة، ويُصنَّف ضمن البرامج المختلطة متعددة التخصصات وفقًا للتصنيف المعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهو ما يجعله أحد أهم المسارات التعليمية الواعدة التي تفتح آفاقًا جديدة أمام طلاب شعبة علمي علوم الباحثين عن مستقبل تقني مشرق في القطاع الطبي.

ويُعِد البرنامج خريجًا محترفًا قادرًا على تصميم وتطوير الحلول الرقمية المتقدمة التي تخدم المؤسسات الطبية، حيث يكتسب الطلاب مهارات التعامل مع قواعد البيانات الطبية، ونظم دعم اتخاذ القرار السريري، والتطبيقات الصحية الذكية، بما يواكب التحول الرقمي العالمي في قطاع الصحة، كما يُمكّنهم من العمل بكفاءة في بيئات عمل متنوعة تشمل المستشفيات، ومراكز البحوث، وشركات البرمجيات الطبية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات التأمين الصحي، وغيرها من المؤسسات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية في تقديم خدمات صحية متطورة.

ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس في المعلوماتية الطبية بعد اجتياز 135 ساعة معتمدة، على مدار ثمانية فصول دراسية على الأقل، مقسمة إلى أربعة مستويات أكاديمية، مع إتاحة الفرصة للالتحاق بالبرنامج ليس فقط لطلاب الثانوية العامة (شعبة علمي علوم)، وإنما أيضًا لخريجي الجامعات الراغبين في التحول المهني نحو المجال الطبي الرقمي، مما يعزز التنوع الأكاديمي ويوفر فرصًا تعليمية مرنة ومتميزة.

وحرصًا من البرنامج على تعزيز التواصل مع الطلاب والمهتمين، تم إطلاق موقع إلكتروني رسمي يضم كافة المعلومات الأكاديمية والتقنية، ويمكن زيارته عبر الرابط:

http://informaticsfcihhelwan.com/home