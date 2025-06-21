وزيرا خارجية مصر وإيران يتفقان على مواصلة التشاور للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة يحفظ استقرار المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 يونيو 2025 07:41 مساءً - عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا اليوم السبت، مع عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش مشاركتهما في فعاليات اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه اسطنبول.

استعرض عبد العاطي الاتصالات المكثفة التي أجراها خلال الأيام الأخيرة والتي تدفع نحو خفض التصعيد، ووقف إطلاق النار وأهمية اللجوء للمسار الدبلوماسي والسياسي للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني لاحتواء الموقف المتصاعد، وتحييد خطر تأجيج الوضع بالمنطقة.

من جانبه، استعرض وزير الخارجية الإيراني مضمون ونتائج المحادثات التي أجراها في جنيف أمس الجمعه مع وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) ومسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن الملف النووي الإيراني.

وقد اتفق الوزيران على مواصلة الاتصالات واستمرار التشاور للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة يحفظ أمن واستقرار المنطقة.