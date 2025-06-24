نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان العاصمة الإدارية ينطلق تحت شعار "الاستثمار في الوقاية.. أنت أقوى من المخدرات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم انطلاق مهرجان رياضي وتوعوي موسع،في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات، وتحت شعار "الاستثمار في الوقاية.. أنت أقوى من المخدرات"، برعاية وزراء التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي.

جاءت الفعالية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث أطلقا ماراثونًا رياضيًا بمشاركة 1000 شاب وفتاة، تضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وشهد المهرجان تنفيذ ألعاب رياضية وتفاعلية تهدف إلى رفع وعي الشباب بمخاطر تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة بين فئة الشباب حول تأثير المخدرات، مثل الاعتقاد الخاطئ بأنها تساعد على التركيز، أو تخفف الضغوط النفسية، أو تعزز الثقة بالنفس.

حضور رسمي واسع ومشاركة شبابية لافتة

شارك في الفعالية عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، من بينهم د. كريم حسن همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، اللواء إسماعيل الفار، مساعد أول وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، د. عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون مراكز الشباب، السيدة ميرنا بو حبيب، نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، د. عمرو حداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وقد تفاعل الحضور مع الأنشطة الرياضية المختلفة، التي هدفت إلى دمج التوعية بالمخاطر في أطر شبابية جذابة، تعزز من فاعلية الرسائل الوقائية في أوساط الفئات المستهدفة.