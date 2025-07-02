وزارة التعليم تفتح باب التقدم لمدارس التعليم والتدريب المزدوج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 يوليو 2025 11:26 صباحاً -

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على نظام التعليم والتدريب المزدوج، هو نظام قائم علي الشراكة والتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص والطالب وولي أمره لخلق منظومه تعليمية متكاملة هدفها تخريج فنيين ماهرين قادرين علي العمل بكفاءة في سوق العمل المصري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب يدرس مهنة في احدي التخصصات صناعية / زراعية / تجارية / فندقية داخل مدرسة للـتعليم الفني المزدوج ليتلقى بها التعليم النظري والتدريب الأساسي للمهنة ويستكمل تدريبه العملي داخل منشأة تدريبية التي يتم توفيرها من قبل مقدم خدمة ووحداته الفرعية داخل المحافظات المختلفة لإيجاد فرص تدريبية ذات جودة لطالب ومتابعته بانتظام أثناء التدريب العملي في المنشأة التدريبية

وتابعت الوزارة: يقضى الطالب أو الطالبة يومين أسبوعيا في المدرسة لتلقي الجزء النظري والتدريب العملي الأساسي في أي مهنة يختارها ويقضى الطالب أو الطالبة أربعة أيام أسبوعيا بالمنشأة التدريبية (الشركة) لتلقي التدريب العملي في نفس المهنة.

- يحق للطالب أو الطالبة الحصول على أجازة مدتها 30 يوماً خلال العام الميلادي خلال الإجازة الصيفية، يقضى الطالب أو الطالبة فترة تدريب مدتها ٦ أيام أسبوعيا داخل المنشأة التدريبية.

وشددت الوزارة على المميزات التي يحصل عليها الطلاب بعد التخرج من مدارس التعليم والتدريب المزدوج و الحصول على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام التعليم والتدريب المزدوج من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- شهادة خبرة من الجهة المشرفة على التدريب (التابعة إما للإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أو اتحاد الصناعات المصرية أو جمعية رجال أعمال الاسكندرية.

⦁ الحصول على مكافأة شهرية وحوافز من المنشأة التدريبية.

⦁ اكتساب خبرة عملية وفنية في المهنة المُختارة.

⦁ سهولة الحصول علي فرصة عمل جيدة بشكل أسرع مع إمكانية التعيين بنفس المنشأة التدريبية أو غيرها عند إثبات الجدارة.

⦁ إندماج في سوق العمل حيث أنك ستكون قد كونت شبكة من المعارف والمعلومات حول الشركات وفرص العمل بها في سن مبكرة.

⦁ إمكانية العمل مباشرة بعد التخرج أو استكمال الدراسة بأحد الكليات أو المعاهد المتاحة.