انتهاء الاجتماع التنسيقي للأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 يوليو 2025 10:06 مساءً - انتهى اجتماع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، الذي عُقد بمقر حزب مستقبل وطن في القاهرة الجديدة، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وجاء ذلك في إطار الاجتماع التنسيقي الأول، في إطار التنسيق والتشاور بين الأحزاب والقوى السياسية الداعمة للدولة، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بشأن خوض الاستحقاق الانتخابي المقبل من خلال قائمة وطنية موحدة تعبّر عن مختلف التيارات الوطنية.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من قيادات وممثلي عدد من الأحزاب، شملت: مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، الوفد، المصري الديمقراطي الاجتماعي، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، العدل، إرادة جيل، والتجمع.

ومن المقرر أن تتوالى الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لمواصلة المشاورات حول تشكيل القائمة النهائية، وتوزيع المقاعد، ووضع أولويات العمل المشترك في المرحلة القادمة، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية.

ويُنظر إلى القائمة الوطنية على أنها نموذج للتوافق الوطني والعمل المشترك بين مختلف القوى السياسية، بما يضمن تمثيلاً واسعًا ومتوازنًا داخل مجلس الشيوخ يعكس تطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار التشريعي والدستوري في البلاد.