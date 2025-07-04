الارشيف / أخبار مصرية

حملات أمنية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في أسيوط وأسوان ودمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 يوليو 2025 02:13 مساءً - فى إطار ضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (10) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الشابو ، الهيروين" – عدد (206) قرص مخدر).. بحوزة (10 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية") ، وكذ ضبط عدد (45) قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص".. (10 بنادق آلية – 13 بندقية خرطوش – 22 فرد محلى) ، بحوزة (40 متهم "لـ 18منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (319) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (قرابة 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين) ، وكذا ضبط (5) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" (بندقية آلية – 4 فرد محلى) بحوزة (4 متهمين"لهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (819) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 11 كيلو جرام لمخدر البانجو – أكثر من 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) ، وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" (3 فرد محلى) بحوزة (4 متهمين"لهم معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

 

