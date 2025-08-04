رئيس البرلمان العربي يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ويشيد بسلاسة سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 07:33 مساءً -

التقى معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي معالي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية نائب رئيس محكمة النقض، وذلك خلال اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ المصري التي انطلقت اليوم الاثنين، وذلك في إطار متابعة البرلمان العربي للانتخابات من خلال وفد برئاسة رئيس البرلمان العربي، حرصًا من البرلمان العربي على متابعة الاستحقاقات الانتخابية في الدول العربية وتعزيز المسار الديمقراطي، وتأكيدًا للدور الفاعل الذي يضطلع به البرلمان العربي في دعم الممارسة الديمقراطية وتعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال.

وخلال اللقاء، أعرب اليماحي عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيدًا بالإجراءات التنظيمية والتدابير التي اتُّخذت لضمان حسن سير الانتخابات، وبالمشاركة الإيجابية من قبل الناخبين في اليوم الأول والتي لمسها عن قرب خلال متابعته على رأس وفد برلماني لعدد من اللجان الانتخابية .

وأكد اليماحي أن البرلمان العربي ينظر إلى التجربة الانتخابية في مصر باعتبارها تجربة رائدة، تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ الديمقراطية والحكم الرشيد، مؤكدًا في الوقت ذاته دعم البرلمان العربي الكامل لمبادئ الشفافية والنزاهة التي تنتهجها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تمثل نموذجًا يحتذى به في إدارة الاستحقاقات الديمقراطية على مستوى العالم العربي.