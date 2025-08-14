نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: خفض مؤقت لسرعات القطارات بسبب ارتفاع الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تزامنًا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة، عن تطبيق تخفيض مؤقت لسرعات القطارات على معظم خطوط التشغيل، وخاصة في الوجه القبلي، حرصًا على سلامة الركاب والمعدات، ووفقًا لأعلى معايير الأمان المطبقة في مثل هذه الظروف.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي كإجراء احترازي واستباقي لتجنب أي تأثيرات سلبية محتملة لارتفاع درجات الحرارة على سلامة القضبان وكفاءة التشغيل، مؤكدة أن السرعات ستعود إلى معدلاتها الطبيعية فور تحسن الأحوال الجوية وبلوغ درجات الحرارة المستويات المعتادة.

وأشارت الهيئة إلى أن غرف العمليات المركزية وفرق التدخل الميدانية تتابع باستمرار إجراءات التشغيل والسلامة في جميع القطاعات، مع التركيز على خطوط الوجه القبلي التي تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة بدرجة أكبر.

كما أكدت أن حركة القطارات تسير وفق الجداول المقررة بالوجهين البحري والقبلي، دون أي تعطيل جوهري حتى الآن.

واختتمت الهيئة بيانها بالاعتذار للركاب عن أي تأخير قد يحدث نتيجة لهذه الظروف، مشددة على أن سلامة الركاب ومرافق التشغيل تظل على رأس أولوياتها في جميع الأوقات.