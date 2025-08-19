الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة غير متوقعة، قام اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بزيارة مفاجئة لمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة اليوم، الثلاثاء هذه الجولة كشفت عن حالة من التزاحم الشديد أثناء تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، مما أدى إلى زيادة فترات الانتظار وتراجع مستوى رضا المنتفعين عن الخدمة الطبية المقدمة.

محافظ أسوان يقوم بزيارة مفاجئة للمستشفى التخصصي ويكتشف تزاحمًا

وبعد استماعه لشكاوى المواطنين داخل الأقسام المختلفة، بما في ذلك العيادات الخارجية والطوارئ، وجه المحافظ بضرورة الإسراع في إنهاء مشروع إحلال وتجديد مستشفى التأمين الصحى بطريق السادات، وذلك لتخفيف الضغط والتكدس على مستشفى الصداقة كما أكد على أهمية زيادة عدد الأطقم الطبية لضمان تقديم خدمة متكاملة للحالات المترددة على المستشفى.

وأعرب اللواء إسماعيل كمال في بيان صحفى عن أهمية مستشفى أسوان التخصصى كمنارة طبية في المحافظة، حيث يتضمن 250 سريراً، و14 عيادة خارجية، بالإضافة إلى أقسام الطوارئ والعمليات ومناظير الجهاز الهضمى والعلاج الطبيعى يتوفر بالمستشفى أيضاً جهاز قوى يتضمن كافة التحاليل الطبية مثل الغسيل الكلوى والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي.

كما تتوافر بالمستشفى خدمات طبية متعددة تشمل تخصصات الجراحة العامة وأمراض الأطفال والباطنة، مما يلبي احتياجات المواطنين ويساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة.