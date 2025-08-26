نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يكلف بتشكيل مجموعة عمل وزارية لضمان استدامة مشروعات البنية الأساسية والمرافق في المقال التالي

رئيس الوزراء يكلف بتشكيل مجموعة عمل وزارية لضمان استدامة مشروعات البنية الأساسية والمرافق

تكليفات مباشرة للحفاظ على الاستثمارات الضخمة

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام اجتماعه بمدينة العلمين الجديدة، بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارتي التخطيط والمالية بالتعاون مع الوزارات المعنية بمشروعات البنية الأساسية والمرافق، وذلك لتحديد الاحتياجات المختلفة، ووضع الضوابط والمعايير المطلوبة لأعمال الصيانة، بما يضمن استدامة المشروعات وحماية الاستثمارات الكبرى التي نفذتها الدولة.

التزام مالي كامل وضوابط صارمة

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة مستعدة بالكامل لزيادة الاستثمارات المخصصة لأعمال الصيانة، مشددًا على أن جميع الأعمال ستتم وفقًا لضوابط ومعايير دقيقة تتوافق مع المستويات الدولية، لضمان جودة وكفاءة التنفيذ.

رؤية التخطيط: أولوية قصوى للصيانة والتشغيل

وعرضت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رؤية الوزارة التي تركز على إعطاء الأولوية القصوى والمتابعة اليومية لملفات الصيانة والتشغيل، وبخاصة للمرافق الحيوية مثل:

الطرق

الموانئ

محطات مياه الشرب والصرف الصحي

محطات الكهرباء

المطارات

كما استعرضت ما تم اتخاذه من خطوات عملية لتوفير التمويل اللازم ضمن الموازنات القطاعية للوزارات المختلفة، بهدف الحفاظ على المكتسبات والطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة مؤخرًا في شبكات الطرق والمرافق الأساسية.

مواجهة قصور المخصصات المالية

وأكد رئيس الوزراء أن حجم المخصصات المالية للصيانة لا يتناسب مع الاستثمارات الضخمة التي أنفقتها الدولة على مشروعات البنية الأساسية، لافتًا إلى ضرورة العمل العاجل على زيادتها، للحفاظ على البنية التحتية وتفادي الحوادث الطارئة.

اجتماع بمقر الحكومة في العلمين الجديدة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد ترأس اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور وزيرة التخطيط ووزير المالية ومسئولي الوزارتين، وذلك لمناقشة آليات زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لصيانة المنشآت الحكومية والمرافق الأساسية للدولة في الموازنة العامة.