نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: إنشاء موقف عام جديد بأطفيح للقضاء على المواقف العشوائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الموقف الحضاري العام الجديد بمدينة أطفيح وذلك خلال جولته الموسعة لمتابعة عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.

وأشار المحافظ إلى أن الموقف المُقام على مساحة 2000 م² يأتي في إطار خطة المحافظة الهادفة إلى تحسين حركة نقل الركاب والقضاء على المواقف العشوائية داخل المدينة، بما يسهم في تنظيم عملية النقل وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

ووجّه النجار رئيس جهاز السرفيس بدراسة إمكانية تخصيص الموقف الجديد لخدمة الخطوط الخارجية (حلوان – المنيب)، على أن يتم استغلال الموقف القائم داخل المدينة لخدمة الخطوط الداخلية، بما يحقق سهولة في التنقل ويخفف الأعباء عن الأهالي.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب وآراء المواطنين حول الخدمات المقدمة مؤكدًا أن المحافظة تعمل على الاستجابة لاحتياجاتهم وتوفير حلول مستمرة لتحسين مستوى المرافق والخدمات.

وفي هذا الصدد، شدد محافظ الجيزة على أن إنشاء الموقف الجديد بأطفيح يأتي استجابة لاحتياجات أهالي المركز في تنظيم حركة النقل، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم مشروعات التطوير التي تُسهم في تحسين جودة الحياة مشيرًا إلى أن القضاء على المواقف العشوائية يمثل أحد الأولويات لما له من دور في رفع المعاناة عن المواطنين وتسهيل انتقالاتهم اليومية.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والمهندسة عفاف عبد الحارث مدير مديرية الإسكان، والمهندسة رضوى حامد نائب مدير المديرية، وعز شرباش رئيس مركز ومدينة أطفيح، واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.