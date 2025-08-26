الارشيف / أخبار مصرية

بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة…استمرار تصفيات مسابقة دولة التلاوة للقرآن الكريم في المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 12:36 صباحاً -  

 

انطلقت الأسبوع الماضي في جامع عمرو بن العاص، اختبارات برنامج "دولة التلاوة" أكبر مسابقة في تلاوة القرآن الكريم في مصر والوطن العربي، وذلك لاكتشاف أصوات ومواهب جديدة على غرار أعلام دولة التلاوة المصرية مثل محمد رفعت وعبد الباسط عبد الصمد ومحمد صديق المنشاوي.

 

البرنامج تقدمه وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تقدم للاشتراك في المسابقة ١٤ ألف متسابق من مختلف أنحاء الجمهورية. 

 

 

 

 وتصل مجموع جوائز البرنامج إلى ٢ مليون و ٧٥٠ ألف جنيه، والمسابقة تضم فرعين للترتيل والتجويد والفائز بهما تقوم الشركة المتحدة بتسجيل القرآن الكريم كاملاً بصوتهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، كما تستعين وزارة الأوقاف بالمواهب الفائزة والمتميزة لإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

 

⁠وتجرى اختبارات البرنامج تحت إشراف وزارة الأوقاف من خلال لجنة تضم نخبة من كبار الخبراء والعلماء، وتستكمل الاختبارات في محافظات الإسكندرية والدقهلية وأسيوط وقنا والإسماعيلية والمنوفية. 

 

