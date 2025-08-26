نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب وزير الصحة تبحث تعزيز دور جامعة سوهاج في مواجهة القضية السكانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، لبحث تعزيز دور الجامعة في خفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية ووفيات حديثي الولادة بالمحافظة، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية”، التي تستهدف تنمية الأسرة المصرية وتحسين المؤشرات الصحية للأمهات والأطفال.

وثمنت الدكتورة الألفي التعاون المثمر مع الجامعة، مقدّمة الشكر للدكتور النعماني على دعمه للمبادرة، موضحة أنه تم تشكيل لجنة موسعة تضم الوزارات المعنية والجامعات، لتكامل الأدوار وضمان توافر وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، خاصة تلك طويلة المدى.

ولفتت إلى توسيع تدريب القابلات، مع بدء برنامج البورد المصري للقبالة لمدة ثلاث سنوات بالتعاون مع المجلس الدولي للممرضات، وإدخال هذا التخصص في مرحلة البكالوريوس لأول مرة في مصر، داعية الطالبات إلى الالتحاق به لفرص التشغيل المتميزة التي يوفرها.

من جانبه، أشاد الدكتور النعماني بأهمية المبادرة في رفع الوعي الصحي، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة فور الولادة، وتدريب الشباب كمقدمي مشورة لأقرانهم وأسرهم. وأضاف أن اللقاء ناقش عقد بروتوكول تعاون يركز على نشر ثقافة الولادة الطبيعية الآمنة، تقليل المضاعفات الناتجة عن الولادات القيصرية، تحسين الخصائص السكانية، ورفع كفاءة وحدات رعاية الأطفال المبتسرين وفق أحدث البروتوكولات العالمية، لتحسين المخرجات وخفض معدلات الوفيات.

وأكد النعماني أن الجامعة تكثف جهودها الميدانية عبر قوافلها التنموية والطبية ضمن مبادرة “حياة كريمة” للقرى الأكثر احتياجًا، من خلال ندوات توعوية تركز على الصحة الإنجابية، تقديم المشورة المتكاملة، والتوعية بالقضية السكانية وأهداف المبادرة، مع التعهد بتكثيف هذه الفعاليات في إطار التعاون.

حضر اللقاء الدكتور عمرو دويدار مدير مديرية الصحة بسوهاج، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، والدكتور أحمد كمال مدير المستشفى الجامعي، والدكتورة منى حافظ مدير المكتب الفني بمكتب نائب الوزير، والدكتور أحمد خيري مدير العمليات والتدريب بمكتب نائب الوزير، والدكتور ياسر جمال مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان.