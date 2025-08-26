نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب وزير الصحة تتفقد مستشفى طهطا العام والوحدات الصحية بسوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى طهطا العام وعددًا من الوحدات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، لمتابعة جودة الخدمات الطبية وتعزيز الجهود في القضايا السكانية وصحة الأم والطفل.

وذكر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة شملت وحدة رعاية طفل سوهاج شرق، حيث راجعت نائب الوزير غرف المشورة، واصفة إياها بـ”قلب الصحة في مصر”، وأكدت ضرورة المتابعة المستمرة مع الأمهات، حماية حقوق الطفل الصحية، وتسجيل الحالات إلكترونيًا وورقيًا. كما تفقدت عيادات الحمل والأسنان والأطفال، واطمأنت على توافر الأجهزة والمستلزمات، موجهة بإرسال أجهزة أكسجين فائضة لأقسام الطوارئ وإنشاء غرفة سونار مستقلة مع فصل أدوات التعقيم.

وشملت الجولة وحدتي الديابات والحواويش الصحية، حيث رصدت الدكتورة الألفي تحديات مثل عدم تفعيل عيادة المراهقين والشباب وضعف استخدام الأجهزة اللوحية بسبب مشكلات الإنترنت، موجهة بسرعة معالجة هذه الملاحظات لضمان انتظام الخدمات.

في مستشفى طهطا العام، تفقدت وحدة رعاية حديثي الولادة تمهيدًا لتقسيمها إلى ثلاث مستويات وفق المعايير الطبية، وتابعت تطبيق برنامج “الحضانة صديقة الأم والطفل” وإجراءات مكافحة العدوى، موجهة بتسريع خروج الحالات المستقرة. كما اطلعت على غرف الولادة الطبيعية والمشورة والرضاعة الطبيعية، وأشادت بمستوى الخدمات، مع فحص عدد من الأطفال والتأكيد على أهمية التوثيق الدقيق وسرعة الاستجابة في الطوارئ.

وعقدت الدكتورة الألفي اجتماعًا مع رؤساء أقسام النساء والتوليد بالمستشفى، ناقشت خلاله ارتفاع معدلات الولادات القيصرية ووفيات حديثي الولادة، موضحة خطط الوزارة لرقمنة خدمات الرعاية، تطبيق برنامج “البارتوجرام” إلكترونيًا، وإطلاق مبادرة “بداية آمنة” لتشجيع الولادة الطبيعية وخفض نسب القيصرية إلى 30% بحلول 2027، مع تعزيز خدمات تنظيم الأسرة.

وفي سياق متصل، شاركت نائب الوزير في لقاء مجتمعي نظمه المجلس القومي للسكان بمدينة أخميم، بحضور الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وقيادات تنفيذية ودينية.

واستعرضت أهمية الفترة من الحمل حتى سن السادسة في بناء صحة الطفل، مؤكدة على الرضاعة الطبيعية الحصرية، تحاليل ما قبل الزواج، وتناول حمض الفوليك قبل الحمل. كما دعت إلى منع زواج القاصرات قبل سن 18، تقليل الولادات القيصرية غير المبررة، وتعزيز الولادة الطبيعية، مشيرة إلى دور مبادرة “الألف يوم الذهبية” في حماية صحة الطفل، وحملة “طفولتها حقها” للتصدي لزواج الأطفال ورفع الوعي بمخاطره.