غلق جميع شواطئ الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 10:28 صباحاً - أعلنت محافظة الإسكندرية عن الغلق الكلى لشواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقى والغربى اليوم الثلاثاء، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية التى حذّرت من ارتفاع الأمواج الذى قد يصل إلى 3.5 متر.

وناشدت جميع المتابعين الالتزام بالقرار وعدم التوجه إلى الشواطئ اليوم حفاظًا على سلامتكم، كما تؤكد الإدارة المركزية للسياحة على انتشار فرق الإنقاذ، ومفتشى الإدارة بكامل قوتها على شواطئ الإسكندرية لضمان تنفيذ القرار.