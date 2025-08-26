وزير الرى: ‎تنفيذ 1648 منشأ للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 10:28 صباحاً - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس أبو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية بخصوص متابعة جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل .

‎واستعرض التقرير نتائج مرور المهندس أبوبكر الروبى على منشآت الحماية من أخطار السيول بنطاق محافظة شمال سيناء، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم السيول المقبل .

و وجه سويلم بإستمرار أعمال المرور والمتابعة الدقيقة على الطبيعة من جانب أجهزة الوزارة للتأكد من نهو أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار الغزيرة والسيول، والتأكد من جاهزية منشآت الحماية والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول .

‎وصرح سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تتخذ عدة إجراءات للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة تشتمل على إجراءات بعيدة المدى تم خلالها تنفيذ أكثر من ١٦٤٨ منشأ للحماية من أخطار السيول (تتنوع ما بين سدود وبحيرات صناعية وبحيرات جبلية وقنوات صناعية وحواجز وجسور حماية وخزانات أرضية وأحواض تهدئة ومعابر ومفيضات)، وهى المنشآت التى وفرت الحماية للمواطنين والمدن والبنية التحتية، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية .

‎كما يتم تنفيذ إجراءات موسمية تتمثل فى قيام أجهزة الوزارة بالمرور الدورى على مخرات السيول باجمالى ١١٩ مخر سيل وبأطوال تصل الى ٣٣٦ كيلومتر، مع التعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها .

‎وكإجراء إستباقى للتعامل مع السيول والأمطار الغزيرة .. تمتلك الوزارة مركزاً للتنبؤ بالأمطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية .

‎وأضاف سويلم أن التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تغيرات فى كميات ومواقع هطول الأمطار دفعت الوزارة لتحديث تصميمات أعمال التخفيف والحماية من أخطار السيول بما يتواكب مع التطرف المناخى، ومراجعه وتحديث القدرة الإستيعابية للمخرات والبحيرات الصناعية في بعض المواقع .

