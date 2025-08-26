رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 11:32 صباحاً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، الصادر مؤخرا.

وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و أحمد كجوك، وزير المالية، والخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدسوقي.