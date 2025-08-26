أهالي شهيدات كفر السنابسة في المنوفية يتوجهون لأداء العمرة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 12:36 مساءً - توجهت أسر شهيدات قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، المعروف إعلاميا ضحايا العنب والذين لقوا مصرعهم فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة.

وأكد أمير فارس أحد أهالى قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن معظم أسر الشهيدات توجهوا أمس إلى دولة السعودية لأداء العمرة والتى تبرع بها أحد الأشخاص وسط حالة من الفرحة التى غمرت معظم أهالى القرية والذين خرجو لتوديع المسافرين لأداء العمرة، داعين الله أن يصبرهم.

وأضاف فارس، أن القرية التى شهدت الدموع والصراخ منذ عدة أيام، تحولت أمس إلى فرحة كبيرة فرحا لأهالى الشهيدات لأداء العمرة.

خلال ركوب الباصات

فرحة أداء العمرة

خلال التوجه لأداء العمرة

أهالي شهيدات السنابسة يتوجهون لأداء العمرة