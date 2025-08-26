نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التضامن: انعقاد أول اجتماع لوحدة تكافؤ الفرص بعد إعادة تشكيلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي أول اجتماع لوحدة تكافؤ الفرص بعد إعادة تشكيلها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، التي شددت على تعزيز دور الوحدة في تمكين المرأة والارتقاء ببيئة العمل بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.

ترأست الاجتماع رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، حيث ناقشت اللجنة خطة عمل الوحدة ورؤيتها المستقبلية لتعزيز تكافؤ الفرص داخل الوزارة والهيئات التابعة لها، ودعم السياسات المحفزة للمرأة العاملة، بما يواكب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.

وأكدت الوزارة أن التشكيل الجديد للوحدة يمثل إضافة نوعية لعملها، إذ يركز على:

تبني سياسات داعمة للتوازن بين الجنسين وتحسين بيئة العمل.

إعداد برامج ومشروعات تعزز مشاركة المرأة، خاصة المرأة ذات الإعاقة.

التعاون مع المجلس القومي للمرأة في ملفات الشكاوى والتدريب.

بناء قواعد بيانات دقيقة عن أوضاع المرأة العاملة.

كما ستعمل الوحدة كمنصة داعمة لجميع المبادرات التي تخدم تمكين المرأة ومناهضة التمييز والعنف، عبر تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.

ويضم التشكيل الجديد للوحدة نخبة من قيادات الوزارة، من بينهم رؤساء الإدارات المركزية لشئون مكتب الوزيرة، والتخطيط الاستراتيجي، والموارد البشرية، وشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مديري إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، الشئون القانونية، شئون المرأة، ورئيس وحدة حقوق الإنسان.

