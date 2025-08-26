نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لاستغاثة سيدة تعاني من تليف الكبد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استجابت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ومساعد الأمين العام للشؤون الطبية، بشكل عاجل لاستغاثة المواطنة فتحية ش.، البالغة من العمر 34 عامًا من محافظة المنوفية، والتي كانت تعاني من قيء دموي وأنيميا حادة نتيجة تليف بالكبد، مع حاجتها الماسة لإجراء منظار للجهاز الهضمي ونقل دم من فصيلة نادرة.

تدخل سريع وتنسيق طبي شامل

وعلى الفور، تحرك فريق التدخل السريع للتواصل مع الحالة، واستيفاء جميع التقارير الطبية والبيانات اللازمة، وبعد العرض على اللجنة الطبية العليا، تقرر تحويل الحالة إلى معهد الكبد لتلقي الرعاية العاجلة.

وقد قام الأستاذ أحمد بركة، عضو فريق التدخل السريع، بالتنسيق المباشر مع الأستاذ الدكتور أسامة حجازي، مدير المعهد القومي للكبد، والذي استجاب سريعًا وقام بحجز الحالة فورًا لبدء العلاج.

توفير الدم وإجراء المنظار بنجاح

وفي إطار الدعم الطبي، تم التنسيق مع الدكتورة سمية حمدي والأستاذة مي عادل ببنك الدم الإقليمي بالمنوفية، لتوفير أكياس الدم الحمراء المكدسة والبلازما المطلوبة بشكل عاجل.

وبالفعل، تم إجراء المنظار بنجاح، مع متابعة دقيقة للحالة حتى استقرار وضعها الصحي، لتغادر المستشفى بعد تحسن حالتها برفقة أسرتها.

الحكومة تؤكد استمرار المتابعة والدعم الطبي

وأكدت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات استمرارها في متابعة الحالات الطبية الطارئة ورصد الاستغاثات على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحرص الحكومة على تقديم الدعم الطبي اللازم للمواطنين في مختلف المحافظات دون استثناء.