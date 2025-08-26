نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا النقل والعمل يكرمان عامل مزلقان السادات ببني سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الثلاثاء، طارق محمد برس، عامل مزلقان كوبري السادات بمدينة بني سويف، وذلك بحضور محمد جبران وزير العمل، تقديرًا لشجاعته ويقظته التي مكنته من إنقاذ حياة شاب من موت محقق أسفل عجلات القطار رقم 2011 القادم من أسوان إلى القاهرة، أثناء عبوره المزلقان وهو مغلق يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس 2025.

شهد مراسم التكريم كل من المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل لشؤون الجر الكهربائي والسكك الحديدية، والمهندس محمد سليم نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للبنية الأساسية.

وخلال الحفل، أعرب الفريق كامل الوزير عن بالغ شكره وتقديره للعامل البطل الذي ضرب مثالًا فريدًا في التضحية والإخلاص والتفاني في أداء واجبه، موضحًا أن ما قام به يعكس أسمى معاني الوفاء في خدمة المواطنين. وأكد الوزير اعتزازه وفخره بهذا الموقف البطولي الذي يعكس الصورة الحقيقية للعامل المصري المخلص.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه منذ توليه حقيبة النقل في مارس 2019، تعهد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تطوير مرفق السكك الحديدية بسواعد أبناء الهيئة، موضحًا أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتطوير المنظومة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل:

تطوير الوحدات المتحركة.

تطوير البنية الأساسية.

تحديث نظم الإشارات.

تطوير الورش الإنتاجية.

تأهيل وتنمية العنصر البشري فنيًا وإداريًا ومعنويًا، باعتباره المحور الأهم.

وأكد الوزير أن طارق محمد برس يمثل نموذجًا مشرفًا وقدوة لجميع العاملين في مواقع العمل بمختلف الهيئات، حيث يجسد قيم الانضباط والتضحية والإخلاص في العمل.

وخلال الحفل، أهدى نائب رئيس مجلس الوزراء شهادة تقدير ومكافأة مالية للعامل تكريمًا لشجاعته، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم وتحفيز كل من يقدم نموذجًا يُحتذى به في العمل وخدمة المواطنين.

كما هنأ الوزير ابنة طارق محمد التي حضرت مراسم التكريم مع والدها، وأشاد بفخرها بما قام به والدها من عمل بطولي، مؤكدًا أنه مثال يحتذى به لكل أب مصري في العطاء والتفاني.

وفي ختام الحفل، شدد الفريق كامل الوزير على استمرار الوزارة في توعية المواطنين بمخاطر السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، داعيًا إلى الالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية وعدم عبور المزلقانات أثناء غلقها أو اقتحامها أو السير عكس الاتجاه لما في ذلك من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى إزهاق الأرواح.

ومن جانبه، أشاد وزير العمل محمد جبران بموقف العامل البطولي، وقدم له مكافأة مالية إضافية تقديرًا لما قام به، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الدولة على إبراز النماذج المشرفة من العمال وتحفيزهم على الإخلاص والالتزام في أداء واجباتهم.

وأوضح جبران أن طارق محمد برس خاطر بحياته لإنقاذ الشاب الذي حاول عبور القضبان دون اكتراث لخطورة الموقف، وأن ما قام به يستحق كل الإشادة والتقدير.

ولفت إلى أن الواقعة التي وثقتها الكاميرات وانتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بإشادات كبيرة من المواطنين، تعكس قيمة التضحية والإخلاص في العمل، وتجعل من هذا العامل المصري الأصيل نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والانضباط في بيئة العمل، مؤكدًا أن هذه القيم والمبادئ هي ما يجب ترسيخه وتعزيزه في مختلف مواقع العمل لخدمة المجتمع.