فرص عمل جديدة بمشروع المونوريل.. التقديم 26 أغسطس

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (E.C.M) عن حاجتها لشغل وظائف جديدة بنظام التعاقد، للعمل ضمن منظومة تشغيل وصيانة قطار المونوريل، وذلك في إطار خطط الدولة للتوسع في مشروعات النقل الذكي والمستدام.

وذكرت الشركة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، أو من خلال مقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، عدا يوم الجمعة.

وأضافت أن فترة استقبال الطلبات تبدأ من 26 أغسطس 2025 وتستمر حتى 4 سبتمبر 2025، داعية الراغبين إلى اغتنام الفرصة والانضمام إلى أحد أبرز مشروعات النقل الحديثة في مصر.

