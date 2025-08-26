نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن فعاليات “الأسبوع العالمي للمياه”.. وزير الري يلتقي المدير التنفيذي لمرفق المياه الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس إدارة مرفق المياه الأفريقي (AWF)، بالسيد متشيرا يوهانس المدير التنفيذي للمرفق، وذلك على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للمياه المنعقد في ستوكهولم.

دعم مصر لرئاسة مرفق المياه الأفريقي

أكد الدكتور سويلم حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح فترة رئاسة مصر لمرفق المياه الأفريقي، والتي بدأت في أبريل 2025 وتستمر لعامين، عقب انتهاء رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).



التحضير لاجتماع مجلس الإدارة بالقاهرة

أوضح الوزير أنه يجري الإعداد لعقد الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس إدارة المرفق في نوفمبر 2025 بمصر، لمناقشة استراتيجية مرفق المياه الأفريقي لما بعد عام 2025.

كما شدد على أهمية بدء إعداد الخطة السنوية للمرفق لعام 2026، بحيث تتضمن تمثيلًا متوازنًا للمشروعات من مختلف أقاليم إفريقيا، وتغطي مجالات متعددة لتحقيق أثر ملموس على مستوى القارة.

تعزيز دور المرفق في الفعاليات الدولية

شدد سويلم على ضرورة تعزيز دور مرفق المياه الأفريقي في الفعاليات الدولية، لدعم الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة، وربط أنشطة المرفق بقضايا التكيف المناخي والبحث العلمي والابتكارات الحديثة في مجال المياه.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الدول الأفريقية، وخاصة في إطار تعاون الجنوب – الجنوب.

دعم فني وتمويلي من مصر



لفت وزير الموارد المائية والري إلى أهمية تعزيز جهود توفير التمويلات من الشركاء الدوليين والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات المياه في القارة الأفريقية.

وأكد استعداد مصر لتعبئة خبراتها الفنية لدعم أنشطة ومبادرات المرفق، مشيرًا إلى أن مصر أطلقت آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي.