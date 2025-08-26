نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر يتفقد برنامج تدريب معلمي اللغة الإنجليزية على مهارات النطق«Jolly Phonics» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، يرافقه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج تدريب معلمي اللغة الإنجليزية على مهارات النطق «Jolly Phonics»، والذي يقام بقاعة الأزهر للمؤتمرات، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة ومؤسسة Jolly Learning الرائدة في مجال تدريس الصوتيات.

وشدد وكيل الأزهر على الأهمية المحورية لبرامج تدريب المعلمين كمدخلٍ أساسي لتحقيق النهضة التعليمية المنشودة، مُوضِّحًا أن تطوير أداء المعلمين ينعكس إيجابيًا على جودة العملية التعليمية وثرائها، ويُسهم في بناء أجيالٍ قادرة على مواجهة التحديات الفكرية والعلمية بمهارةٍ ووعي.

من جانبه، أوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا البرنامج التدريبي يأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفي إطار سلسلة من التدريبات التي ينفذها قطاع المعاهد الأزهرية استعدادًا للعام الدراسي الجديد، بما يضمن بيئة تعليمية متطورة تواكب التطورات العالمي، بما يؤكد حرص الأزهر على الارتقاء بمستوى المعلمين في مختلف التخصصات.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الجلسات التدريبية تركز على أسس منهجية Jolly Phonics، متضمنة: تعلم أصوات الحروف، كتابة الحروف وتشكيلها، الدمج الصوتي (Blending)، التفكيك الصوتي (Segmenting)، والتعامل مع الكلمات الصعبة (Tricky Words)، كما تناول التدريب آليات استخدام الوسائط المتعددة والتقنيات الحسية في التدريس، وبناء الدروس وفق مراحل متدرجة، مع تقديم أنشطة عملية وعروض تطبيقية تهدف إلى جذب الطلاب ودعم المتعثرين وربط الصوتيات بمهارات القراءة والكتابة.