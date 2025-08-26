نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: خطط شاملة للتحول الرقمي وجذب استثمارات جديدة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المقال التالي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، بحضور قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، فيما شاركت المهندسة نهاد مرسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

دعم خطط الدولة للتحول الرقمي

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الجهود المشتركة بين وزارتي التخطيط والاتصالات في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الشاملة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تعزيز التعاون الدولي والشراكات

تناول الاجتماع ما تحقق من إنجازات في مجال التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال شراكات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا لدعم التنمية، وتبادل الخبرات مع مختلف الدول في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

برامج تدريبية لإعداد الكفاءات الرقمية

تم تسليط الضوء على المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة التي تستهدف إعداد كفاءات رقمية مؤهلة في مختلف التخصصات التكنولوجية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل العالمي، ويضع مصر في موقع ريادي بمجال تكنولوجيا المعلومات.

دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال

كما ناقش الاجتماع جهود الدولة في دعم الشركات الناشئة العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر توفير بيئة محفزة للابتكار الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.