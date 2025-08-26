نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة بجامعة حلوان.. صرح أكاديمي رائد في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل جامعة حلوان جهودها في تقديم برامج أكاديمية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل الصحي، من خلال معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة بكلية التجارة وإدارة الأعمال، والذي يُعد المعهد المتكامل والوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال الحيوي، ليكون منصة علمية متخصصة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

ويضم المعهد نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الأكفاء على أعلى مستوى من التخصصات الدقيقة، أكاديميًا ومهنيًا، في مجالات الطب والتمريض، وإدارة الأعمال، والإحصاء، ونظم المعلومات، واقتصاديات الصحة، بما يعكس ثراء المحتوى العلمي وتكامله.

كما يمنح المعهد درجات أكاديمية متنوعة تشمل: البكالوريوس، الماجستير الأكاديمي والمهني، والدكتوراه، وذلك في ثلاثة تخصصات أساسية هي:

• إدارة المستشفيات

• اقتصاديات الصحة

• نظم المعلومات الصحية

ويتميز نظام التدريس بالمعهد باعتماده على نظام التعليم المدمج، الذي يجمع بين المحاضرات الحضورية بمقر المعهد، والمحاضرات الإلكترونية أونلاين بالتناوب، بما يمنح الطلاب مرونة أكبر في التعلم ويعزز من قدرتهم على الدمج بين الجانب الأكاديمي والخبرة العملية.

ويُعد المعهد نقطة جذب للطلاب والباحثين والمهنيين الراغبين في التخصص بمجالات الرعاية الصحية وإدارتها بكفاءة واحترافية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.