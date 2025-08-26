الارشيف / أخبار مصرية

قرار جمهورى بتعيين 207 مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من دفعة 2021

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 05:39 مساءً - اعتمد رئيس الجمهورية القرار الجمهورى رقم 447 لسنة 2025 بتعيين دفعة جديدة من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2021.

 

وشمل القرار تعيين 207 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون الحاصلين على التقديرات المطلوبة، بعد اجتيازهم جميع مراحل الفحص والمراجعة التي أقرّها المجلس الأعلى لمجلس الدولة، وذلك طبقًا للمعايير القانونية والدستورية المعمول بها.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

