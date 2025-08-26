نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا من السيد "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، اليوم الثلاثاء، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع بقطاع غزة.

أشاد الوزيران بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإسبانيا، ودار حديث حول سبل تطويرها فى شتى المجالات، وتناولا فى هذا السياق الزيارة المرتقبة لجلالة ملك إسبانيا إلى مصر خلال الفترة القادمة، فى انعكاس لعمق العلاقات بين البلدين.

وثمن الوزيران النمو المتسارع فى العلاقات الثنائية، خاصة بعد الزيارة الرسمية التى اجراها فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى إسبانيا فى شهر فبراير ٢٠٢٥ والتي شهدت ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما دار نقاش مطول بين وزيرى الخارجية حول التطورات فى غزة، حيث اتفق الوزيران على الخطورة البالغة للوضع الراهن وتوسيع العمليات العسكرية الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، وتردى الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق وصل إلى المجاعة.

وأكد الوزير عبد العاطى أن الجرائم الاسرائيلية فاقت كل الحدود، ولا بد من اتخاذ إجراءات محددة وفاعلة من الاتحاد الأوروبي، لاجبار اسرائيل على الالتزام بالقانون الدولى والاعراف الدولية.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الاسبانى إلى ان اتصاله يأتى فى اطار الحرص على الاستماع إلى رؤية مصر إزاء التطورات فى غزة، خاصة قبل انعقاد الاجتماع غير الرسمى لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبى فى الدنمارك نهاية الشهر الجارى.

واستعرض الوزير عبد العاطى فى هذا الاطار صفقة وقف إطلاق النار المطروحة التى تستند إلى عناصر مقترح ستيف ويتكوف المبعوث الامريكى الخاص للشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الكرة أصبحت الآن فى ملعب اسرائيل، وان المقترح الوحيد المطروح ينص على وقف إطلاق النار لمدة ٦٠ يومًا، على أن تشهد هذه الفترة مفاوضات للتوصل لتسوية شاملة ووضع حد للحرب، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والاسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.