ضربة أمنية كبري .. ضبط شحنة مخدرات بقيمة 350 مليون جنيه قبل ترويجها عبر سيارتى إسعاف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 06:36 مساءً - نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة تمهيداً للإتجار بها، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 350 مليون جنيه.

جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد والعقاقير المخدرة.. أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (7 عناصر جنائية شديدة الخطورة) بإنشاء وتجهيز مصنعين كائنين بنطاق محافظة القليوبية لتصنيع العقاقير المخدرة ، تمهيداً لترويجها على عملائهم باستخدام سيارتين إسعاف تابعتين لإحدى الشركات الخاصة، إمعاناً فى التمويه للحيلولة دون رصدهم .



عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة واستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (1,6 مليون قرص لعقار الترامادول المخدر – كمية لبودرة الترامادول المخدرة وزنت 100 كيلو جرام –3 طن من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع العقاقير المخدرة – المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع – كمية لمخدرى "الحشيش ، الشابو"- 6 سيارات "بينهم سيارتى الإسعاف المستخدمتين فى ترويج المواد المخدرة").. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (350 مليون جنيه).