قصر العيني يؤكد التزامه بتطوير الكوادر وتحسين جودة الخدمة الصحية

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت أمس فعاليات البرنامج التدريبي "رحلة التميز في الأداء الوظيفي"، الذي نظمته إدارة العلاقات العلمية بالتعاون مع إدارة التدريب بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وإشراف الدكتور إيهاب الشيحي، مدير المستشفى، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 25 أغسطس.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار حرص المستشفى على رفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، وتنمية القدرات المهنية والوظيفية للعاملين بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل، تناولت موضوعات متعددة في الإدارة، والسلوك التنظيمي، والسلامة، والتطوير الذاتي. حيث قدّمت الدكتورة إيڤا وليم عزيز، مدير إدارة العلاقات العلمية، محاضرتين بعنوان: "أنماط الشخصية وتأثيرها على بيئة العمل" و*"الاحتراق الوظيفي والإدارة الذاتية"*.

كما ألقت الدكتورة سحر رمضان، مدير إدارة مكافحة العدوى، محاضرة متخصصة حول "مكافحة العدوى داخل المستشفيات"، فيما تناول الأستاذ فؤاد فرج، مدير إدارة اللجنة الطبية، موضوع "إدارة الأزمات".

وتحدث الدكتور حاتم توفيق عناني، الحاصل على دكتوراه في التسويق، عن "التفكير الابتكاري وتسويق الخدمات الطبية". كما قدّم وائل سعيد محاضرة حول "فن التواصل الفعّال".

وفي الجانب التطبيقي، قدمت ميس إيمان إبراهيم محاضرة عن "إنعاش القلب الرئوي"، بينما شاركت كل من ميس نرمين محمد علي، وميس عبير علي الضو، وميس ماجدة قاسم، في تقديم محاضرة تدريبية بعنوان "الإسعافات الأولية".

وفي تصريح له، أكد الدكتور إيهاب الشيحي أن هذا البرنامج يجسد التوجهات الإستراتيجية للأستاذ الدكتور حسام صلاح، الذي يضع تنمية الموارد البشرية على رأس أولوياته، مشددًا على أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمة الصحية.

من جهتهم، أعرب المشاركون في البرنامج عن تقديرهم لهذه التجربة التدريبية، مشيرين إلى أن المحاضرات ساهمت في تطوير خبراتهم العملية، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع ضغوط العمل والتحديات اليومية.

وفي ختام الفعاليات، أكد الأستاذ الدكتور حسام صلاح أن الاستثمار الحقيقي يتمثل في تنمية الإنسان، لافتًا إلى أن إعداد كوادر مدربة قادرة على مواجهة التحديات اليومية داخل المستشفيات هو الضمانة الأساسية لاستدامة جودة الخدمة الصحية، مشددًا على استمرار المستشفى في إطلاق برامج تدريبية نوعية تواكب التطور المتسارع في قطاع الرعاية الصحية.